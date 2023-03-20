Новую газозаправочную станцию построят в Краснодаре на улице Россинского

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В Краснодаре всего две газозаправочные станции – на улице Восточно-Кругликовской и Ростовском шоссе. В час пик на них собирается поток машин, и время на заправку занимает около 40 минут. Чтобы разгрузить АЗС, в городе построят еще одну – она появится на улице Россинского.

- В первую очередь, новая заправка важна для общественного транспорта, который работает на природном газе. В настоящее время проект газонаполнительной компрессорной станции по улице Кирилла Россинского проходит государственную экспертизу. После этого начнется процедура получения разрешения на строительство, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время прорабатываются варианты строительства еще нескольких газозаправок. По мнению ученых, газ в 4–5 раз экологичнее бензина. Тяжелых металлов и окиси углерода в выхлопе автомобиля на газу нет, других вредных веществ намного меньше, чем при сжигании бензина или солярки.