В Сочи больше четырех месяцев разыскивают без вести пропавшую 71-летнюю женщину

В Сочи пропала женщина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Сочи пропала 71-летняя женщина. О ее местонахождении ничего не известно с 1 ноября 2022 года.

- Пенсионерка небольшого роста – 150 сантиметров, плотного телосложения. У нее русые волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, какая одежда была на женщине в момент пропажи – неизвестно.

В случае если вам известна любая информация о местонахождении пропавшей, просьба звонить инфоргу поиска Олесе по номеру: 8-918-302-67-65. Или обратиться на горячую линию отряда: 8 800 700 5452.