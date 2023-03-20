В лиман Темрюкского района выпустили 562,5 тысячи мальков толстолобика и белого амура

Фото: t.me/FedorBabenkov

В акваторию Ахтанизовского лимана в Темрюкском районе выпустили 562,5 тысячи мальков толстолобика и белого амура. Это второй этап зарыбления, первый прошел в ноябре прошлого года – тогда в водоем выпустили 62,5 тысячи мальков.

- Зарыбление лимана пройдет в три этапа. Завершающий запланирован на май. В акваторию Ахтанизовского лимана запустят еще 350 тысяч мальков судака, - сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Объект будет охраняться, созданы регулярные патрули лимана, ведется круглосуточное наблюдение. Глава района добавил, что в долгосрочной перспективе здесь планируется построить рыбоводное хозяйство полного цикла производства с созданием новых рабочих мест.