Расследование завершено Фото из архива КП

В Краснодаре осудят телефонного мошенника, похитившего у жительницы 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, 20-летний житель Барнаула был пособником мошенников. Молодой человек оформлял банковские карты, на которые жертвы переводили деньги. Одной из потерпевших стала жительница Краснодара.

- Мошенник по телефону сообщил женщине, что ее денежные средства находятся под угрозой, и необходимо срочно перевести их на безопасные счета. Действуя по инструкции собеседника, потерпевшая перечислила денежные средства в общей сумме свыше 1,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Получив деньги, молодой человек обналичил около 360 тысяч рублей. Оставшуюся часть мошенники сняли в банкоматах Новосибирска.

Во время расследования обвиняемый находился в заключении под стражей. Сейчас дело передали в суд.

- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.