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НовостиОбщество20 марта 2023 6:42

Певица МакSим извинилась перед фанатами за сорванный концерт в Сочи

Она заявила, что плохо себя чувствовала
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Деньги за концерт вернут

Деньги за концерт вернут

Певица МакSим после тяжелой болезни устроила тур “Я буду жить”. Но не во всех городах все пошло гладко. В Сочи 18 марта певица вышла на сцену и начала хрипеть, шипеть, пищать и не вытягивать ноты. В общем и целом, делала все, но не пела. Фанаты не смогли выдержать такого насилия над ушами и массово начали уходить прямо во время концерта. Был слышен гул и крики: “Отстой!” МакSим не выдержала такого унижения, бросила микрофон и побежала подальше от сцены.

После провального концерта, спустя два дня на связь с фанатами вышла и сама МакSим. Певица начала оправдываться в соцсетях и извиняться перед всеми, кого подвела.

- Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого подвела - у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное - у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю, - начала свою речь певица.

По словам самой звезды, все пошло не по плану. Она готовилась и собиралась всех поразить своим туром. Но “не все в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение”.

- Я всегда выкладываюсь на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену, - сообщила причину провального концерта МакSим.

Певица пообещала, что всем вернут деньги за концерт в Сочи. А программа тура "Я буду жить" не меняется. Расписание предстоящих концертов — в полной силе.