Певица МакSим извинилась перед фанатами за сорванный концерт в Сочи

Деньги за концерт вернут

Певица МакSим после тяжелой болезни устроила тур “Я буду жить”. Но не во всех городах все пошло гладко. В Сочи 18 марта певица вышла на сцену и начала хрипеть, шипеть, пищать и не вытягивать ноты. В общем и целом, делала все, но не пела. Фанаты не смогли выдержать такого насилия над ушами и массово начали уходить прямо во время концерта. Был слышен гул и крики: “Отстой!” МакSим не выдержала такого унижения, бросила микрофон и побежала подальше от сцены.

После провального концерта, спустя два дня на связь с фанатами вышла и сама МакSим. Певица начала оправдываться в соцсетях и извиняться перед всеми, кого подвела.

- Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого подвела - у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное - у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю, - начала свою речь певица.

По словам самой звезды, все пошло не по плану. Она готовилась и собиралась всех поразить своим туром. Но “не все в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение”.

- Я всегда выкладываюсь на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену, - сообщила причину провального концерта МакSим.

Певица пообещала, что всем вернут деньги за концерт в Сочи. А программа тура "Я буду жить" не меняется. Расписание предстоящих концертов — в полной силе.