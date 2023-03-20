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НовостиОбщество20 марта 2023 6:46

Расписание аэропорта Сочи планируют восстановить к вечеру 20 марта

Аэроузел начал работать в штатном режиме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта.

Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта.

Фото: Олег УМАРОВ

На Сочи опустился туман. Из-за этого три дня подряд рейсы из других городов отменялись. 20 марта было задержано 18 рейсов. Погодные условия начали улучшаться, и аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме.

- Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта. Сегодня авиакомпаниями будут выполнены 10 рейсов за 18-19 марта, ранее задержанные по погодным условиям. Еще два перенесенных рейса будут выполнены 21 марта, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, возможны небольшие корректировки в расписании отдельных перевозчиков.