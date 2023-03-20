В Ушаковке к 18 марта организовали масштабный флешмоб

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Именно в этот день в 2014 году Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации и стали её новыми субъектами. Особенно значимым это событие стало для Филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в городе Севастополь.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Созданный 16 октября 2002 года, задолго до знаменательной даты, Филиал был одним из двух российских вузов (МГУ им. М. В. Ломоносова и ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова), которые вели образовательную деятельность на территории Севастополя. Филиал университета располагается в корпусе Лазаревских казарм, возведенных в 1840-е годы под руководством командующего Черноморским флотом, военного губернатора, адмирала Михаила Лазарева. Оснащен самым современным учебным и тренажерным оборудованием, соответствующим лучшим мировым стандартам.