В Тимашевске спасатели помогли маме и ребенку, оказавшимся в ловушке из-за двери балкона

Спасателям пришлось взламывать входную дверь Фото: t.me/tim_kubanspas

В Тимашевске спасателям пришлось взламывать дверь одной из квартир. Они помогли маме и ребенку, оказавшимся в ловушке из-за двери балкона. Об этом сообщили в пресс-службе Тимашевского АСО.

Так, жительница, находясь с ребенком в квартире, ненадолго вышла на балкон. В этот момент дверь закрылась на замок, из-за чего женщина не смогла вернуться в комнату. Ребенок, который находился в квартире, остался один. Маме и малышу понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, а затем и дверь на балкон, тем самым предоставив доступ мамы к ребенку, - рассказали в пресс-службе Тимашевского АСО.

Напомним, накануне похожий случай произошел и в Новороссийске. Здесь спасателям пришлось взламывать квартиру с маленькой девочкой. Ребенок закрыл дверь на щеколду, когда папа ненадолго ушел в магазин.