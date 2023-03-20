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НовостиОбщество20 марта 2023 7:23

В Тимашевске спасатели помогли маме и ребенку, оказавшимся в ловушке из-за двери балкона

Она захлопнулась, когда женщина ненадолго вышла на балкон
Светлана ОВДЕЙ
Спасателям пришлось взламывать входную дверь Фото: t.me/tim_kubanspas

Спасателям пришлось взламывать входную дверь Фото: t.me/tim_kubanspas

В Тимашевске спасателям пришлось взламывать дверь одной из квартир. Они помогли маме и ребенку, оказавшимся в ловушке из-за двери балкона. Об этом сообщили в пресс-службе Тимашевского АСО.

Так, жительница, находясь с ребенком в квартире, ненадолго вышла на балкон. В этот момент дверь закрылась на замок, из-за чего женщина не смогла вернуться в комнату. Ребенок, который находился в квартире, остался один. Маме и малышу понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, а затем и дверь на балкон, тем самым предоставив доступ мамы к ребенку, - рассказали в пресс-службе Тимашевского АСО.

Напомним, накануне похожий случай произошел и в Новороссийске. Здесь спасателям пришлось взламывать квартиру с маленькой девочкой. Ребенок закрыл дверь на щеколду, когда папа ненадолго ушел в магазин.