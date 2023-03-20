В Усть-Лабинском районе Кубани отремонтируют артезианскую скважину Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Усть-Лабинском районе Кубани отремонтируют артезианскую скважину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Артезианскую скважину обновят в Воронежском сельском поселении. Она находится на территории Северного водозабора и обеспечивает холодной водой более тысячи абонентов в районе улиц Садовой, Степной и Крайней.

- Скважину глубиной 200 метров пробурили и обустроили в 1996 году. В связи с износом из-за длительной эксплуатации сейчас необходимо провести комплекс технически сложных восстановительных процедур, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Завершить ремонт артезианской скважины планируют в июле.

Напомним, в 2022 году на Кубани построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения, отремонтировали 41 скважину и водозабор. Бесперебойной питьевой водой обеспечены жители 25 муниципалитетов.