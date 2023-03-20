На Кубани за сутки выявили 187 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 187 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 32 детей, самому младшему из которых пять дней. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 97 жителей, в Армавире - 15, в Новороссийске - 12, в Тимашевском районе – 10. По девять положительных результатов получено в Курганинском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах, шесть - в Тбилисском районе, пять – в Белоглинском, четыре – в Динском.

Три пациента прибавилось в Калининском районе, по два - в Ейском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Новокубанском, Павловском, по одному – в Кореновском, Мостовском, Тихорецком, Туапсинском и Анапе.

За сутки в регионе выписали с выздоровлением 96 пациентов.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1937 человек, в стационарах - 349, - сообщили в краевом минздраве.