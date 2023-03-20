После съезда с дороги и столкновения с забором машина загорелась Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани четыре человека пострадали в ДТП с загоревшейся легковушкой. Авария произошла накануне, 19 марта, в Армавире.

Предварительно, 22-летний водитель Toyota Camry в 04:50 проезжал по улице Ефремова. В машине находились трое пассажиров в возрасте 19, 21 и 23 лет. В какой-то момент превысив скорость, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина наехала на бордюр, декоративную конструкцию, металлический забор и загорелась.

В результате двоих пострадавших пассажиров госпитализировали. Они находятся в больнице. Водителю и 19-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.

- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стаж вождения водителя составил четыре года, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Возбуждено административное дело по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ «Несоблюдение ПДД во время управления водителем механического ТС, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести».