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НовостиОбщество20 марта 2023 9:06

На Кубани стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Он пройдет с 20 марта по 19 апреля
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет напишут работы с 20 марта по 19 апреля. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Досрочно сдавать экзамены будут 460 человек, из них 32 – одиннадцатиклассники. Первыми 64 участника выполнят задания по географии и литературе.

- Экзаменационный пункт организован с соблюдением всех требований на базе краснодарской гимназии №33. 11 общественных наблюдателей контролируют честность проверки знаний, - отметил Анна Минькова. - Желаю всем участникам показать достойный результат.

Уточняется, что первые результаты ЕГЭ будут известны уже 5 апреля.

Напомним, для обеспечения прозрачности проведения экзамена работает региональный Ситуационный информационный центр. Экзамены контролируют онлайн и очно в пунктах проведения. Задать вопросы по организации можно по телефону горячей линии +7(918) 189-99-02.