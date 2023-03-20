В Краснодаре провели соревнования в память о казаке-добровольце. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел турнир по карате в память о казаке-добровольце. В нем поучаствовали 18 спортивных клубов, в которых занимаются более 200 представителей Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

- Турнир в честь казака-добровольца Андрея Коржова будем проводить ежегодно. Также в память о погибших защитниках в учебных на территории края заведениях открываются мемориальные доски, «Парты Героев», уголки и экспозиции, - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в общем зачете кубанские спортсмены заняли третье место. На втором месте оказались представители Республики Адыгея. Первыми – команда из Ингушетии.

Воспитанник краснодарского спортивного клуба, казак хуторского общества «Ермоловский Курень» Артем Миронов завоевал первое и второе место в категориях карате и профайт-микс.