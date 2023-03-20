Школьницы на электросамокате столкнулись с легковушкой Фото: кадр из видео

В Абинске 9-летние школьницы на электросамокате протаранили авто. Авария произошла 18 марта на Комсомольском проспекте.

Так, две 9-летние девочки ехали по тротуару на электросамокате. В этот момент рядом проезжал водитель Lada Priora. Не остановившись перед проезжей частью и не увидев машину, школьницы не успели затормозить и столкнулись с легковушкой.

В результате ДТП одну из девочек доставили в больницу с рваными ранами лица. Тем временем полицейские начали устанавливать обстоятельства ДТП. Известно, что мощность электросамоката, на котором ехали школьницы, превышает 250 кВт. Это приравнивает самокат к мототранспорту, для вождения которого нужны права.

- В отношении ребенка вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, т. к. он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для профилактической работы. Тем временем к ответственности привлекут лицо, которое предоставило детям электросамокат.