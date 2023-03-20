В Зимнем театре Сочи объяснили ситуацию со срывом шоу

19 марта зрителям обещали представление Евгении Зимы «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».

В Зимнем театре Сочи прокомментировали ситуацию со срывом шоу. 19 марта зрителям обещали представление Евгении Зимы «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Однако труппа не приехала на выступление. Самолет с артистами не смог приземлиться из-за сильного тумана.

В холле театра после отмены выступления началась толкучка. По словам людей, организаторами на должном уровне не был осуществлен возврат билетов.

- Организатор концерта принял решение объявить о замене концертной программы с той же солисткой (Евгения Зима, скрипка), но без камерного оркестра. Перед началом концерта зрителям было объявлено о замене концертной программы, - сообщили в пресс-службе Зимнего театра.

Однако некоторые люди были недовольны сложившейся ситуацией. Тогда зрителям предложили вернуть билеты по месту их приобретения. Деньги за билеты, купленные через интернет, будут возвращены через сайты по заявлению зрителей.