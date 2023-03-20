В Сочи организуют занятия по начальной военной подготовке

Студентов учили правильно прицеливаться.

В Сочи для молодежи организовали занятия по начальной военной подготовке. Первое состоялось для учащихся Международного инновационного университета.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, для студентов была проведена лекция о воинском долге. Также молодежь ознакомили со средствами индивидуальной защиты.

К слову, все учащиеся смогли отработать тактическую подготовку, правила надевания общевойскового защитного комплекта, нормативы разборки и сборки автомата АК-74М. Кроме этого, студентов учили правильно прицеливаться.

- Занятия по начальной военной подготовке проходят на регулярной основе в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование», – рассказал начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.