Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 10:19

В Сочи организуют занятия по начальной военной подготовке

Мероприятие проводят для молодежи
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Студентов учили правильно прицеливаться.

Студентов учили правильно прицеливаться.

В Сочи для молодежи организовали занятия по начальной военной подготовке. Первое состоялось для учащихся Международного инновационного университета.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, для студентов была проведена лекция о воинском долге. Также молодежь ознакомили со средствами индивидуальной защиты.

К слову, все учащиеся смогли отработать тактическую подготовку, правила надевания общевойскового защитного комплекта, нормативы разборки и сборки автомата АК-74М. Кроме этого, студентов учили правильно прицеливаться.

- Занятия по начальной военной подготовке проходят на регулярной основе в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование», – рассказал начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.