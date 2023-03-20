Темпы строительства перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань будут наращивать

Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для экспорта аммиака и удобрений. Фото пресс-службы Губернатора Краснодарского края

Площадку строительства перевалочного комплекса аммиака и карбамида посетил заместитель Председателя Правительства РФ, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Осмотрев территорию, он провел рабочее совещание по вопросам строительства одного из важнейших объектов инфраструктуры страны с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и инвесторами проекта акционерами Тольяттиазота.

– Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки. Это первый подобный объект в России, который входит в число приоритетных для инфраструктуры страны, - подчеркнул Мантуров.

По мнению генерального директора ПАО «ТОАЗ» Анатолия Шаблинского, запуск комплекса позволит создать предпосылки для возобновления поставок аммиака на мировой рынок, а также выйти волжскому предприятию на полную производственную мощность, сокращенную в связи с выпадением одного из способов транспортировки аммиака. Кроме того, как отметил Вениамин Кондратьев, реализация проекта даст более 500 новых рабочих мест в Краснодарском крае.

Мощность будущего терминала составит 5 млн тонн в год. Первая очередь с грузооборотом до 2 млн тонн аммиака в год будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года. Второй этап с выходом на полную проектную мощность планируется завершить в конце 2025 года. Сегодня урегулированы вопросы по земельным отношениям терминала.

Координацию и контроль будущего строительства в рамках дорожной карты взяло на себя Министерство транспорта РФ. Ежеквартальный отчет о ходе работ будет предоставляться правительству РФ.

По итогам совещания стороны договорились наращивать темпы реализации всех необходимых мероприятий для исполнения сроков дорожной карты.