Стартовала регистрация участников карнавала BoogelWoogel Фото: vk.com/boogelwoogel

Стартовала регистрация участников карнавала BoogelWoogel. Желающие могут пройти ее на официальном сайте фестиваля.

Регистрация зрителей и участников Snow DanceBattle, креативных спусков с горы и прыжков в бассейн проходит на портале boogelwoogel.ru. После в инфоцентре BoogelWoogel участникам выдадут специальные браслеты. При их предъявлении на кассе можно купить карнавальный ски-пасс за 750 рублей.

- Также в блоке «Регистрация на спуски» указан дресс-код для участников - для каждого спуска он свой. Эта информация поможет каждому заранее подготовить самый сногшибательный образ, - отметил директор фестиваля BoogelWoogel Никита Гирина.

Напомним, высокогорный карнавал BoogelWoogel пройдет в Сочи с 3 по 9 апреля. В течение семи дней на курорте «Роза Хутор» организуют семь креативных спусков - «Совершенно Летний», «Красная дорожка», «Цветной дым», «Пижамный спуск», «Карнавальный спуск», «Свадебный спуск» и «Ночной спуск»,

- BoogelWoogel порадует гостей и уже полюбившимися площадками - Snow Dance Battle, прыжками на лыжах в бассейн, конкурсом сноубордической красоты, - уточнили организаторы.

Кроме того, известны и хедлайнеры карнавала. Так, 6 апреля на площадке выступит группа «Марлины», 7 апреля - The Hatters, а 8 апреля - UMA2RMAN.