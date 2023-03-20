В Краснодар поступил первый из 60 новых троллейбусов, запланированных на 2023 год

После новой поставки маршрут троллейбуса продлят до Немецкой деревни Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодар поступил первый из 60 новых троллейбусов, поставка которых запланирована на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Электротранспорт закупили на средства из краевого и местного бюджетов. Троллейбусы с запасом автономного хода 20 км оснащены кондиционерами и системой видеонаблюдения «Говорящий город».

Уточняется, что новый троллейбус сейчас курсирует по маршруту «Ж/д вокзал «Краснодар-I» - ул. Круговая». После новой поставки маршрут продлят до Немецкой деревни.

Всего поставить 20 троллейбусов планируют к концу марта. А до лета в Краснодаре появится еще 40 новых единиц электротранспорта. Отмечается, что из 60 троллейбусов 38 будут с увеличенным запасом автономного хода.

- Около 20 единиц пойдут на замену старого подвижного состава. А остальной электротранспорт - это дополнительные маршруты и выпуск на линию большего количества троллейбусов, - отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев. - После получения машин жители ЖК «Губернский», «Панорама», Комсомольского микрорайона, Пашковского жилого массива и района Западного обхода смогут перемещаться по городу на новых троллейбусах.