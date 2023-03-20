В Анапе собрали почти 90 тонн отсортированного пластика. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе в 2022 году собрали 87 тонн отсортированного пластика. На курорте раздельный вывоз с контейнерных площадок осуществляют мусоровозы оператора ООО «Экотехпром».

- Компания работает в Крымской зоне. В нее входят Анапа, Темрюкский, Славянский, Красноармейский и Крымский районы. Всего на территории муниципалитетов в прошлом году собрали более 135 тонн вторсырья, - сообщил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Уточняется, что Анапа находится на первом месте по количеству отсортированного пластика. На втором – Крымский район. Здесь собрали 28 тонн вторсырья. Следом идет Славянский район с 14 тоннами и Красноармейский район с 6 тоннами.

Весь собранный пластик везут на межмуниципальный полигон ТКО. Вторсырье выгружают отдельно. После оно проходит глубокую сортировку. Далее его прессуют в тюки и направляют на заводы по переработке.