Аэропорт Сочи принял первый самолет из Баку

Самолет торжественно встретили.

Аэропорт Сочи торжественно встретил первый рейс авиакомпании Buta Airways. Самолет летел из Баку. На курорт воздушное судно вместе с пассажирами прилетело 19 марта в 22:14. Самолет торжественно встретили.

- Гостей ждала традиционная водная арка, а первый пассажир получил памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании, - рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

К слову, изначально рейс перенесли на сутки из-за сильного тумана в Сочи. В относительно короткие сроки удалось наладить работу и принять первый борт авиаперевозчика.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, рейсы Баку - Сочи - Баку будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам:

- по вторникам прилет в Сочи в 8:30, вылет в Баку в 9:50;

- по субботам прилет в Сочи в 7:30, вылет в Баку в 9:00.