Билайн улучшил сеть 4G в Анапе

Новые базовые станции появились на основной курортной улице - Пионерском проспекте Фото: Архив "КП"

билайн подготовил сеть к курортному сезону, построив новые базовые станции на основной курортной улице - Пионерском проспекте. Сеть 4G, обеспечивающая высокоскоростной мобильный интернет, также увеличена в других локациях. В целом за год сеть 4G билайн в городе выросла на 21%, скорость мобильного интернета - на 26%.

«Пионерский проспект – самая знаменитая часть так называемого «детского курорта» в Анапе с чередой удобных песчаных пляжей. При развитии сети в городе технические специалисты уделили этой части курорта особенное внимание. Мы значительно улучшили сеть, создав запас мощности на период увеличения числа абонентов в летний период. Стабильный высокоскоростной интернет 4G билайн поможет родителям сделать отдых еще комфортнее. Например, заказать еду и другие товары в номер во время дневного сна, развлечь детей мультиками. В 2023 году мы продолжим развивать сеть на побережье в целом и в Анапе в частности», - прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Сеть 4G также увеличена на улицах Кленовая, Набережная, Объездная, Протапова, в дачном некоммерческом товариществе «Южное» и поселке Витязево.

Ранее билайн продемонстрировал высокие показатели качества связи в рамках исследования ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Анапе. Так, с номера билайн было совершено больше всего успешных голосовых вызовов, оператор показал лучший результат доставки СМС. Сеть билайн обеспечила высокое качество передачи речи, а также конкурентные показатели работы мобильного интернета. Тесты проводились с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic и SIM-карт четырех федеральных операторов связи с 19 сентября по 29 ноября 2022 года.

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