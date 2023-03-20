Международной аэропорт Сочи приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Сегодня на Сочи возложена большая нагрузка Фото: Олег УМАРОВ

В Международном аэропорту Сочи приступили к реализации нацпроекта «Производительность труда». Аэроузел остается единственным действующим хабом на юге России. В связи с этим планируется повысить эффективность служб спецтранспорта.

– Сегодня на Сочи возложена большая нагрузка, при этом мы видим высокий уровень культуры производства и организации всех процессов. Уже 13 лет компания внедряет бережливые технологии, развивает производственную систему, - рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи принял первый самолет из Баку. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.