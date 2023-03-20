Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 12:54

Международной аэропорт Сочи приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Аэропорт будет работать над повышением эффективности службы специального транспорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня на Сочи возложена большая нагрузка

Сегодня на Сочи возложена большая нагрузка

Фото: Олег УМАРОВ

В Международном аэропорту Сочи приступили к реализации нацпроекта «Производительность труда». Аэроузел остается единственным действующим хабом на юге России. В связи с этим планируется повысить эффективность служб спецтранспорта.

– Сегодня на Сочи возложена большая нагрузка, при этом мы видим высокий уровень культуры производства и организации всех процессов. Уже 13 лет компания внедряет бережливые технологии, развивает производственную систему, - рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи принял первый самолет из Баку. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.