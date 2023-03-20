ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали за 2,2 млрд рублей Фото: vk.com/trkgalaktikakrd

ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали за 2,2 млрд рублей. Здание торгово-развлекательного центра выставляли на торги несколько раз.

Ранее здание планировали продать за 5,3 млрд рублей. В январе помещение площадью 94 тысячи кв. метров и участок под ним выставили на продажу за 4,8 млрд рублей. В феврале торги были приостановлены до 1 марта. Причиной назвали изменившуюся конъюнктуру рынка недвижимости, пишет «Ъ-Кубань».

ТРЦ «Галактика» находится на улице Уральской, 98/11 в Краснодаре. Здание построено в 2008 году, сейчас на территории центра работают более 200 магазинов, детские развлекательные комплексы и фудкорт.