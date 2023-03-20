В Краснодаре 21 марта запустят трамвай с символикой самбо Фото: t.me/krdru

В Краснодаре 21 марта запустят трамвай с символикой самбо. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На вагоны нанесены логотип Всероссийской федерации самбо и фотографии юных спортсменов. В салоне размещены фотографии с достижениями отечественных самбистов.

Уточняется, что трамвай будет курсировать по разным маршрутам. Так, 21 марта он проедет по маршруту № 5.

Напомним, в Краснодаре запустили трамвай и троллейбус в честь 100-летия министерства спорта России. Транспорт курсирует по троллейбусному маршруту № 4 и трамвайному маршруту № 8.