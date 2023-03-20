Губернатор Кубани поручил главе Горячего Ключа оказать содействие в захоронении бойцов

Церковь в Горячем Ключе. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение главе администрации Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать содействие частной военной компании «Вагнер» в захоронении бойцов.

- Прошла встреча с представителем компании, во время которой было озвучено поручение губернатора - найти оптимальное решение, которое устроит и муниципалитет, и ЧВК, а также будет находиться в юридической плоскости, - рассказали в Оперативном штабе Кубани.

Власти Кубани с самого начала спецоперации оказывают максимальную поддержку добровольцам и их семьям. Это касается и содействия при захоронении погибших участников СВО. В регионе будут оказывать всю помощь, необходимую для того, чтобы проводить павших бойцов в последний путь.