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НовостиОбщество20 марта 2023 15:23

Губернатор Кубани поручил главе Горячего Ключа оказать содействие в захоронении бойцов

Кладбище павших участников СВО находится в станице Бакинской
Евгения ХАЛИКОВА
Церковь в Горячем Ключе.

Церковь в Горячем Ключе.

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение главе администрации Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать содействие частной военной компании «Вагнер» в захоронении бойцов.

- Прошла встреча с представителем компании, во время которой было озвучено поручение губернатора - найти оптимальное решение, которое устроит и муниципалитет, и ЧВК, а также будет находиться в юридической плоскости, - рассказали в Оперативном штабе Кубани.

Власти Кубани с самого начала спецоперации оказывают максимальную поддержку добровольцам и их семьям. Это касается и содействия при захоронении погибших участников СВО. В регионе будут оказывать всю помощь, необходимую для того, чтобы проводить павших бойцов в последний путь.