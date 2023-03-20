В Краснодаре воспитанники детского православного клуба изготавливают складные скамьи для нужд СВО

Дети изготавливают деревянные скамьи. Фото: t.me/zernovery

В Краснодаре юные воспитанники православного семейного центра "Зерно веры" освоили столярное дело и теперь изготавливают складные скамьи для нужд специальной военной операции. Благодаря выдвижным ножкам скамейки могут складироваться штабелями в то время, когда не нужны.

- Учащиеся регулярно пишут письма солдатам, мы передаем одежду, продукты, воду бутилированную, - рассказали члены семейного центра.

Также дети собирают пустые консервные банки и делают из них окопные свечи. В свободное от учебы время девочки помогают плести маскировочные сети, которые также передают вместе с гуманитарной помощью.