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НовостиОбщество20 марта 2023 15:34

В Краснодаре воспитанники детского православного клуба изготавливают складные скамьи для нужд СВО

Также дети освоили мастерство плетения маскировочных сетей
Евгения ХАЛИКОВА
Дети изготавливают деревянные скамьи. Фото: t.me/zernovery

Дети изготавливают деревянные скамьи. Фото: t.me/zernovery

В Краснодаре юные воспитанники православного семейного центра "Зерно веры" освоили столярное дело и теперь изготавливают складные скамьи для нужд специальной военной операции. Благодаря выдвижным ножкам скамейки могут складироваться штабелями в то время, когда не нужны.

- Учащиеся регулярно пишут письма солдатам, мы передаем одежду, продукты, воду бутилированную, - рассказали члены семейного центра.

Также дети собирают пустые консервные банки и делают из них окопные свечи. В свободное от учебы время девочки помогают плести маскировочные сети, которые также передают вместе с гуманитарной помощью.