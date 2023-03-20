На Кубани до 2025 года вложат почти 9 млрд рублей в ремонт коммунальных сетей

Благодаря новой федеральной программе на Кубани за два года заменят почти тысячу километров коммунальных сетей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в ближайшие два года планируют заменить почти тысячу километров коммунальных сетей. Благодаря новой федеральной программе в ремонт вложат 9 млрд рублей.

– Ежегодно в муниципалитетах обновляют не менее 5% коммунальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Но уровень их износа все равно еще остается довольно высоким. Вдобавок, быстрое развитие региона требует дополнительных мощностей. Благодаря поддержке правительства России мы сможем заметно ускорить этот процесс, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2023 и 2024 годах за счет средств из бюджетов разных уровней планируют обновить почти тысячу километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Министерство ТЭК и ЖКХ уже подготовило соответствующую краевую программу. Теперь ее должны утвердить на заседании штаба Правительственной комиссии России.