На Кубани три свалки рекультивируют по федеральному проекту «Генеральная уборка»

В 2023 году три свалки Кубани планируют включить в федеральный проект по рекультивации. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году три свалки Кубани планируют включить в федеральный проект по рекультивации. Благодаря программе «Генеральная уборка» будут рекультивированы мусорные полигоны в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах. Их отобрала федеральная экспертная комиссия из 22 кандидатов.

– Благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка» появилась возможность рекультивировать большее количество свалок за счет федеральных средств. Мы должны проработать возможность участия всех таких объектов, соответствующих критериям. Особенно это касается курортных территорий, – рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Силами краевого министерства ТЭК и ЖКХ в крае прошла инвентаризация всех закрытых свалок. В рамках «Генеральной уборки» уже приступили к ликвидации свалки в селе Кабардинка. В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе такие же работы проводят в рамках проекта «Чистая вода».