Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 16:30

На Кубани три свалки рекультивируют по федеральному проекту «Генеральная уборка»

Из 22 полигонов отобрали свалки в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах
Евгения ХАЛИКОВА
В 2023 году три свалки Кубани планируют включить в федеральный проект по рекультивации. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году три свалки Кубани планируют включить в федеральный проект по рекультивации. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году три свалки Кубани планируют включить в федеральный проект по рекультивации. Благодаря программе «Генеральная уборка» будут рекультивированы мусорные полигоны в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах. Их отобрала федеральная экспертная комиссия из 22 кандидатов.

– Благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка» появилась возможность рекультивировать большее количество свалок за счет федеральных средств. Мы должны проработать возможность участия всех таких объектов, соответствующих критериям. Особенно это касается курортных территорий, – рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Силами краевого министерства ТЭК и ЖКХ в крае прошла инвентаризация всех закрытых свалок. В рамках «Генеральной уборки» уже приступили к ликвидации свалки в селе Кабардинка. В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе такие же работы проводят в рамках проекта «Чистая вода».