Кубань стала лидером в стране по количеству поддержанных кинопроектов

Краснодарский край занял первое место в стране по количеству поддержанных кинопроектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край занял первое место в стране по количеству поддержанных кинопроектов. Таких показателей удалось добиться благодаря запущенной год назад в регионе программы киноребейтов. В 2022 году в крае прошли съемки более 35 художественных фильмов. Взамен кинокомпаниям вернули часть средств, потраченных в регионе. Главное условие – краевые локации в кинофильмах должны быть узнаваемы.

– В 2021 году назад мы взяли курс на поддержку кинопроизводства в регионе. Благодаря запуску рибейтов в общей сложности поддержали 25 кинокартин. В итоге Кубань набирает популярность среди кинопроизводителей, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В 2020 году в крае отсняли более 20 кинопроектов, в 2021 году их было уже около 30. В 2022 году в крае было реализовано более 35 кинопроектов и 19 из них получили региональную поддержку – это лучший показатель в стране. Общая сумма затраченных средств по фильмам, получившим поддержку в прошлом году, превысила 284 миллиона рублей. Возможно, что с 2023 года ставки по рибейтам повысят с текущих 20% до 30%. К тому же будет совместно с Фондом микрофинансирования будет разработан заем на льготных условиях.