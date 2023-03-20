В автопарки 18 медучреждений Кубани по нацпроекту «Здравоохранение» передали новый транспорт

В 18 медучреждений Кубани поступил новый транспорт по нацпроекту «Здравоохранение». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 18 медучреждений Кубани поступил новый транспорт. Автопарки медицинских организаций края пополнились 33 машинами марки «Нива тревел». В ЦРБ Гулькевичского района уже успели испытать три новых автомобиля, переданных им по нацпроекту «Здравоохранение».

– Машины успели хорошо себя зарекомендовать на выездах. Особенно стало удобно добираться в труднодоступные части Гулькевичского района, – рассказала ио. главврача Ольга Горошко.

В 2022 году для кубанских больниц в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения» было закуплено 200 машин. В 2023 году медучреждения получат еще 167 автомобилей.