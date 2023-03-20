В индустриальном парке Краснодара появится центр зеленых культур

В Краснодаре будут выращивать зелень в промышленных масштабах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В индустриальном парке Краснодара будет запущен центр зеленых культур. В теплицах центра планирую выращивать 10 видов зелени: петрушку, зеленый лук, укроп, щавель, базилик, шпинат, мяту, розмарин, тимяьн и рукколу. Площадь под зелеными культурами составит 12 гектаров, а планируемый объем производства – более 2,5 тысячи тонн в год.

- Предприятие станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны. Запуск центра зеленных культур запланирован на первый квартал следующего года. – сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что новое предприятие будет закупать отечественные семена. На производстве будут использованы высокотехнологичные решения. Системы управления поливом и регулирования микроклимата будут автоматизированы. Первый урожай будет собран в 2024 году