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НовостиЭкономика20 марта 2023 17:31

В индустриальном парке Краснодара появится центр зеленых культур

Первый урожай зелени соберут в 2024 году
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре будут выращивать зелень в промышленных масштабах.

В Краснодаре будут выращивать зелень в промышленных масштабах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В индустриальном парке Краснодара будет запущен центр зеленых культур. В теплицах центра планирую выращивать 10 видов зелени: петрушку, зеленый лук, укроп, щавель, базилик, шпинат, мяту, розмарин, тимяьн и рукколу. Площадь под зелеными культурами составит 12 гектаров, а планируемый объем производства – более 2,5 тысячи тонн в год.

- Предприятие станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны. Запуск центра зеленных культур запланирован на первый квартал следующего года. – сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что новое предприятие будет закупать отечественные семена. На производстве будут использованы высокотехнологичные решения. Системы управления поливом и регулирования микроклимата будут автоматизированы. Первый урожай будет собран в 2024 году