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НовостиЭкономика20 марта 2023 18:05

В новую транспортную развязку в Краснодаре вложат 11,5 млрд рублей

В планах реконструкция федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки на 19-м км трассы
Евгения ХАЛИКОВА
Подъезд в Краснодару со стороны Новороссийска отремонтируют. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Подъезд в Краснодару со стороны Новороссийска отремонтируют. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Реконструкция федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и строительство развязки на 19-м км трассы обойдется в 11,5 млрд рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

Дорожники приступят к работам в июле 2023 года. Завершится реконструкция трассы и строительство развязки через три года.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Средства будут выделять в несколько этапов. В 2023 году на монтажно-строительные работы поступят 1,1 млн руб. В 2024 году финансирование составит 80,8 млн руб. В 2025 году стоимость работ оценили в 2,6 млрд руб. И самым дорогостоящий станет завершающий этап, в 2026 году потребуется 8,8 млрд руб.