В Краснодаре полиция ищет сломавших скамейку в парке подростков-вандалов

хулиганов ищет полиция. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре подростки сломали скамейку в сквере им. Льва Толстого, расположенного в Славянском микрорайоне. Общественное место было недавно отремонтировано в рамках нацпроекта. За соблюдением порядка в парке следили с помощью видеонаблюдения.

- Вечером 20 марта молодые люди в сквере Льва Толстого сорвали лавочку с крепления и опрокинули ее на газон. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Специалисты ЕДДС передали видеоматериалы в полицию, - рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Полицейские уже приступили к поиску несовершеннолетних вандалов. После установления личности они будут привлечены к ответственности, а их родителям придется возместить ущерб.