В Краснодаре объявлен конкурс на лучший эскиз памятнику первой учительнице

Эскиз памятного знака первой учительнице выберут из 11 работ. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжается конкурс на памятник первой учительнице. Отборочный тур прошли 11 конкурсантов. Они должны до 20 марта предоставить в городской департамент архитектуры и градостроительства итоговые архитектурные решения.

- В основном заявки поступали от городских скульпторов. Заседание конкурсной комиссии планируется провести в июле, - рассказал главный архитектор города Артем Саламатин

Памятник установят на улице Пушкина около лицея № 48. Там же с 1996 года установлен камень «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице».