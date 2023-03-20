Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно на каких улицах Сочи 21 марта не будет света. Как объяснили энергетики, отключения необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

Ограничения коснутся улиц Дачная, Малиновая, Петрозаводская, Гастелло, Петрозаводская, Ленина, Котельная, Урожайная, Школьная, Банановая, Малиновая, Орел-Изумруд, Петрозаводская, Славинская, Урожайная, Володарского, Кедровая, Мичурина.

Также в зону отключения попадут улицы Володи Ульянова, Алычовая, Лесная, Центральная, Шаумяна, Абовяна, Целинная, Труда 10, Армянская, Кленовая, Гая, Лооская, Календарная, Перспективная, Плановая, Аштаракская, Лозовая, Космическая, Передовиков, Серебряная, Тихорецкая, Лазарева и Победы.

Временно останутся без электроэнергии жители переулков Абовяна, Горный, Тверской, Совхозный, Теневой, пер. Табачный, Грушевый, Совхозный, Южный, Лоосский, а также садовых товариществ «Родничок», «Зорька», «Дружба» и «Зефанос-4».