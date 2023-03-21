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НовостиОбщество21 марта 2023 5:02

В Краснодарском крае начали сеять сахарную свеклу

В регионе наращивают площади с отечественными семенами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани начали сеять свеклу. В этом году под эту сельхозкультуру отведено почти 200 тысяч гектаров.

- С каждым годом аграрии увеличивают площади, засеянные семенами нашей селекции. Со своей стороны, мы продолжаем компенсировать сельхозпроизводителям затраты на приобретение российских семян - в этом году из регионального бюджета направим 15 млн рублей, - написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в Краснодарском крае наращивают площади с отечественными семенами, к 2024 году не меньше половины посевных площадей были заняты нашими кубанскими сортами.

Больше всего площадей засеивается свеклой в в Павловском, Брюховецком, Выселковском, Староминском, Белоглинском, Ленинградском, Гулькевическом и Усть-Лабинском районах.