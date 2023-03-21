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НовостиОбщество21 марта 2023 5:25

Новый экстремальный аттракцион построят в Сириусе

Прокатиться на нем можно будет летом 2023 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Спуск будет длиться около шести минут.

Спуск будет длиться около шести минут.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сириусе продолжают строительство нового экстремального аттракциона “Морская царевна”. Прокатиться на нем можно будет уже летом 2023 года. Площадь водного аттракциона составит 5,5 тысячи “квадратов”, а протяженность желоба - 380 метров.

К слову, конструкцию изготовили в Италии. Сейчас разработчики продолжают работать в Сириусе. “Морская царевна” сможет принимать за один раз до 60 гостей. Спуск будет длиться около шести минут.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, первые испытания аттракциона пройдут в апреле. По нему на гондолах будут отправлять манекенов.

- На данный момент из элементов металлоконструкций мы уже смонтировали более 100 тонн. Это процентов 80 от аттракциона. Мы приступили к монтажу 27 февраля, — рассказал начальник управления технического обслуживания аттракционов Евгений Грибков.