Новый экстремальный аттракцион построят в Сириусе

Спуск будет длиться около шести минут. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сириусе продолжают строительство нового экстремального аттракциона “Морская царевна”. Прокатиться на нем можно будет уже летом 2023 года. Площадь водного аттракциона составит 5,5 тысячи “квадратов”, а протяженность желоба - 380 метров.

К слову, конструкцию изготовили в Италии. Сейчас разработчики продолжают работать в Сириусе. “Морская царевна” сможет принимать за один раз до 60 гостей. Спуск будет длиться около шести минут.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, первые испытания аттракциона пройдут в апреле. По нему на гондолах будут отправлять манекенов.

- На данный момент из элементов металлоконструкций мы уже смонтировали более 100 тонн. Это процентов 80 от аттракциона. Мы приступили к монтажу 27 февраля, — рассказал начальник управления технического обслуживания аттракционов Евгений Грибков.