Ремонт дорог в Сочи контролируют общественники

Особое внимание уделяют качеству выполняемого ремонта

В Сочи продолжается ремонт дорог. Работы ведутся во всех районах города. Контроль за ходом ремонта осуществляют общественники, специалисты независимой строительной лаборатории.

- Особое внимание уделяют качеству выполняемого ремонта, устройству доступной среды и соблюдению сроков реализации, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, накануне комиссия проверила ход работ в переулке Рахманинова. Здесь подрядчик заменит дорожное покрытие, ликвидирует просадки и обустроит съезды.