В Краснодаре проходит донорская акция

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В Краснодаре 21 марта можно стать участником донорской акции. Любой желающий может сдать кровь в мобильном комплексе станции переливания крови. Две машины до обеда будут стоят на Главной площади и на улице Димитрова, 166.

- Стать донором можно в мобильных комплексах станции переливания крови до 14:00, - отметили в мэрии.

Стать донором может практически любой здоровый гражданин старше 18 лет. Доноры, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почётный донор России», что дает право на получение социальных льгот.

На Димитрова, 166 можно прийти и в любой другой день. Здесь доноров принимают в будние дни с 8 утра до 12 дня.