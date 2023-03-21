Количество бронирований отелей в Сочи выросло на 30% в мае

В связи с повышенным спросом проживание на курорте подорожало на 10-30%. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время майских каникул жители России стараются куда-то выехать. И чаще всего их выбор падает на Сочи. В первую очередь, это связано с тем, что аэропорт на курорте остается единственным действующим на юге России. Туроператоры фиксируют 30% рост бронирований на майские выходные в Сочи.

- Спрос на путевки в Сочи в период майских праздников заметно выше, чем год назад: в среднем продажи увеличились на 20-30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, - подтвердили информацию в Ассоциации туроператоров России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пик бронирований путевок придется на середину апреля. В это время появится точный прогноз погоды на курорте в начале мая.

К слову, чаще всего россияне бронируют четырехзвездочные и пятизвездочные отели на побережье. В связи с повышенным спросом проживание на курорте подорожало на 10-30%.