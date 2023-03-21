Житель Краснодара погасил 700 тысяч долга после ареста двух авто

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Житель Краснодара погасил крупную задолженность после того, как судебные приставы арестовали две его машины.

- Краснодарец накопил долг в 713 тысяч рублей. И несколько лет не платил ежемесячные взносы. Было заведено разыскное дело после упорных попыток сокрыть имущество. Приставы нашли «ГАЗель» и «Lexus», оба авто арестовали, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина побоялся остаться без машин и на следующий день погасил задолженность в полном объеме.