Модульный спортзал построят в Сочи

Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

В Сочи построят модульный спортзал. Объект возведут в переулке Строительном. Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

- Сооружение будет включать в себя универсальный спортивный зал с игровой зоной и административно-бытовой комплекс, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в новом спортзале будут тренироваться воспитанники спортшколы олимпийского резерва №3. Ежедневно здесь смогут заниматься более 400 юных сочинцев.