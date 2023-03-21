Более 40 спорткомплексов построят на Кубани до конца 2023 года

Работы выполняются по нацпроекту «Демография».

На Кубани планируют построить более 40 спортивных комплексов. Все объекты сдадут до конца 2023 года. Работы выполняются по нацпроекту «Демография».

– Новые объекты появятся в 29 муниципалитетах региона. Запланировано строительство 10 многофункциональных спортивно-игровых площадок с воркаут зоной, 12 малобюджетных комплексов шаговой доступности, 13 центров единоборств, одного спорткомплекса с плавательным бассейном, трех специализированных баз, - сообщил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Кроме всего вышеперечисленного, администрация собираются построить два открытых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Ранее сообщалось, что в Сочи уже началось строительство спортзала модульного типа.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, также планируется отремонтировать 10 спортивных объектов в регионе.