Росгвардейцы задержали пьяного водителя в Туапсе

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В Туапсе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Мужчина на «Хендэ Соната» создавал опасные и аварийные ситуации на дороге, а также игнорировал требования об остановке.

- Все происходило утром. На улице Кирова наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на водителя «Хендэ Соната», который вилял из стороны в сторону и нарушал линию разметки. На неоднократные требования об остановке не реагировал. Мужчину передать сотрудникам ДПС, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

За рулем машины оказался 41-летний туапсинец. Нарушителя для дальнейшего разбирательства передали инспекторам дорожно-патрульной службы. В результате освидетельствования факт его опьянения подтвердился.