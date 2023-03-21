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НовостиОбщество21 марта 2023 7:45

В Выселковском районе обновляют парк станицы Березанской

Благоустройство общественной территории начали по нацпроекту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Парк в станице Березанской Выселковского района начали обновлять по национальному проекту «Жилье и городская среда».

– В станице парк является центральной частью поселка, где собирается молодежь, часто проходят мероприятия, также здесь находятся сразу несколько памятников истории, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется обновить общественную территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. В парковой зоне уже провели подготовительные работы: сняли старую плитку, убрали бордюрные камни. Начали разбивку новых тротуарных дорожек, установку бордюров, готовят основание под укладку плитки.