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НовостиОбщество21 марта 2023 8:18

В Горной Олимпийской деревне закрыли склоны из-за сильного тумана

Трассы откроют после улучшения погодных условия
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туристам рекомендуют учитывать погодные условия во время планирования маршрутов

Туристам рекомендуют учитывать погодные условия во время планирования маршрутов

На горы Сочи опустился сильный туман. Пелена “съела” склоны в Горной Олимпийской деревне. А на Роза Пик наблюдается переменная облачность.

Туристам рекомендуют учитывать погодные условия во время планирования маршрутов для отдыха. Администрация горнолыжных курортов приняла решение закрыть несколько склонов для безопасности спортсменов.

- Из-за тумана закрываем КД Соло, Учебный склон, Детский склон и Сноупарк на 1400, - сообщили в пресс-службе горнолыжных курортов.

К слову, склоны откроют после улучшения погодных условий.

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