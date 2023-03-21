В Горной Олимпийской деревне закрыли склоны из-за сильного тумана

Туристам рекомендуют учитывать погодные условия во время планирования маршрутов

На горы Сочи опустился сильный туман. Пелена “съела” склоны в Горной Олимпийской деревне. А на Роза Пик наблюдается переменная облачность.

Туристам рекомендуют учитывать погодные условия во время планирования маршрутов для отдыха. Администрация горнолыжных курортов приняла решение закрыть несколько склонов для безопасности спортсменов.

- Из-за тумана закрываем КД Соло, Учебный склон, Детский склон и Сноупарк на 1400, - сообщили в пресс-службе горнолыжных курортов.

К слову, склоны откроют после улучшения погодных условий.

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