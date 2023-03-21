Депутаты ЗСК подвели итоги исполнения госпрограмм за 2022 год

В Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко состоялась еженедельная депутатская планерка. Парламентарии оценили темпы исполнения государственных программ Краснодарского края в 2022 году.

Как отметил председатель ЗСК в начале работы, несмотря на новые вызовы, краю удалось практически полностью исполнить все намеченные планы.

«Край достиг значительных успехов как в экономическом блоке, так и в реализации госпрограмм, которые в большей части ориентированы на социальную сферу. Мы их видим. Особо отмечу работу министерства труда и социального развития в вопросе приобретения жилья для детей-сирот. Несмотря на кратный рост стоимости квадратного метра жилья, в этом направлении удалось даже перевыполнить план 2022 года», - заметил Юрий Бурлачко.

Так, по данным министерства экономики, на финансирование 26 госпрограмм в 2022 году было предусмотрено почти 395 млрд рублей. Выполнение бюджетных программных назначений было обеспечено почти на 383 млрд рублей, или 97%. Приоритетными оставались программы социальной направленности. На реализацию их мероприятий фактически направлено 266 млрд рублей, или 68% всех программных расходов.

«Год от года Кубань экономически крепнет, уверенно продвигается вперед. Губернатор края Вениамин Иванович Кондратьев неоднократно отмечал, что по темпам и объемам строительства регион на сегодняшний день опережает показатели, которые были достигнуты в период Олимпиады в Сочи. Необходимо учесть все недоработки и не допустить срыва сроков по году. Вопрос мы продолжим держать на контроле», – заключил Юрий Бурлачко.

В завершении заседания депутаты утвердили итоговую резолюцию. Темпы исполнения государственных программ в ушедшем году признаны удовлетворительными.