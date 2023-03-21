Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/gibdd_abinsk

В Абинском районе водитель КамАЗа насмерть сбил 46-летнего мужчину. Авария произошла накануне, 20 марта, в станице Холмской.

Предварительно, водитель грузовика с прицепом около 15:35 проезжал на 70-м км трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский. В этот момент местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель КамАЗа, не притормозив перед переходом, сбил пешехода. В результате 46-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Как уточнили в ГИБДД, при оформлении аварии у грузовика нашли ряд нарушений. Так, в конструкции КамАЗа незаконно внесены изменения, на боковые стекла наклеена пленка, светопропускаемость которой не соответствует требованиям.

- Осуществление грузоперевозок проводилось без предрейсового медосмотра и без прохождения предрейсового контроля техсостояния ТС, а водитель управлял с нарушением режима труда и отдыха и без путевого листа, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На водителя составили административные материалы. Тем временем обстоятельства ДТП устанавливаются.