Кубанский производитель металлоконструкций увеличил выработку на 130% по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский производитель металлоконструкций увеличил выработку на 130% по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие ежегодно производит до 10 тысяч тонн металлоконструкций. Ранее компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» и начала внедрять бережливые технологии. Поддержку производству оказывал Федеральный центр компетенций.

Отмечается, что после организации мест для хранения время комплектации одного заказа сократилось на 54 минуты. Единая маркировка заготовок в 10 раз снизила количество ошибок. А поток единичных заказов уменьшил время ожидания металлоконструкций перед покраской на 510 минут.

Так, за счет бережливых технологий время протекания процесса сократилось на 36%, а количество незавершенного производства – на 71%.

- За время реализации проекта на этом предприятии экономический эффект составит более 30 млн рублей, а тиражирование позволит развивать корпоративную культуру постоянных улучшений, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Напомним, в Краснодарском крае к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось более 230 предприятий.